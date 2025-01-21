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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 21. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 21. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 21. hafta oynanan maçlarla sona erdi. Ligin zirvesinde 50 puanla Napoli bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Monza. Ligde tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:00
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        İtalya Serie A Ligi'nde 21. haftanın sonuçları
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        İtalya Serie A Ligi'nin 21. haftasının son maçı, Como ve Udinese arasında oynandı.

        Como, ligin 21. haftasında Udinese'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 4-1.

        Inter evindeki karşılaşmada, rakibi Empoli kulübünü 3-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 47'ye yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Empoli ise 20 puanda kaldı.

        Juventus, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Milan'ı 2-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 37 puana yükseldi.

        Atalanta'a ligin 21. haftasında konuk olan Napoli, rakibini 3-2 yenerek 50 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Atalanta ise 43 puanda kaldı.

        Milan, Juventus'u 2-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Milan bu mücadeleden sonra toplam puanını 31 yaparken Juventus ise 37 puanda kaldı.

        Roma, evindeki mücadelede rakibi Genoa'yı 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Bologna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Monza'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Bologna puanını 33'e yükseltti.

        Fiorentina ile Torino'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Ligin 21. haftasında Cagliari ile Lecce karşılaştı. Cagliari rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        İtalya Serie A Ligi'nin 21. haftasında Parma ile Venezia arasında oynanan maç 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Zorlu deplasmanda Lazio ev sahibi rakibi Verona'yı 3-0 mağlup etti.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 21. Haftanın Sonuçları
        17.01.2025 22:45
        Roma
        3
        Genoa
        1
        İY(1-1)
        18.01.2025 17:00
        Bologna
        3
        Monza
        1
        İY(2-1)
        18.01.2025 20:00
        Juventus
        2
        Milan
        0
        İY(0-0)
        18.01.2025 22:45
        Atalanta
        2
        Napoli
        3
        İY(1-2)
        19.01.2025 14:30
        Fiorentina
        1
        Torino
        1
        İY(1-0)
        19.01.2025 17:00
        Cagliari
        4
        Lecce
        1
        İY(0-1)
        19.01.2025 17:00
        Parma
        1
        Venezia
        1
        İY(0-1)
        19.01.2025 20:00
        Hellas Verona
        0
        Lazio
        3
        İY(0-2)
        19.01.2025 22:45
        Inter
        3
        Empoli
        1
        İY(0-0)
        20.01.2025 22:45
        Como
        4
        Udinese
        1
        İY(2-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 21. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		21 16 2 3 50 21
        2
        Inter
        		20 14 5 1 47 33
        3
        Atalanta
        		21 13 4 4 43 22
        4
        Lazio
        		21 12 3 6 39 9
        5
        Juventus
        		21 8 13 0 37 17
        6
        Fiorentina
        		20 9 6 5 33 12
        7
        Bologna
        		20 8 9 3 33 6
        8
        Milan
        		20 8 7 5 31 8
        9
        Roma
        		21 7 6 8 27 4
        10
        Udinese
        		21 7 5 9 26 -8
        11
        Torino
        		21 5 8 8 23 -5
        12
        Genoa
        		21 5 8 8 23 -12
        13
        Como
        		21 5 7 9 22 -8
        14
        Cagliari
        		21 5 6 10 21 -11
        15
        Empoli
        		21 4 8 9 20 -8
        16
        Parma
        		21 4 8 9 20 -10
        17
        Lecce
        		21 5 5 11 20 -21
        18
        Hellas Verona
        		21 6 1 14 19 -23
        19
        Venezia
        		21 3 6 12 15 -15
        20
        Monza
        		21 2 7 12 13 -11

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 22. Hafta Maçları
        24.01.2025 22:45
        Torino
        Cagliari
        25.01.2025 17:00
        Como
        Atalanta
        25.01.2025 20:00
        Napoli
        Juventus
        25.01.2025 22:45
        Empoli
        Bologna
        26.01.2025 14:30
        Milan
        Parma
        26.01.2025 17:00
        Udinese
        Roma
        26.01.2025 20:00
        Lecce
        Inter
        26.01.2025 22:45
        Lazio
        Fiorentina
        27.01.2025 20:30
        Venezia
        Hellas Verona
        27.01.2025 22:45
        Genoa
        Monza
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