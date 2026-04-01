        Haberler Spor Futbol İtalya'ya Bosna-Hersek şoku: Üst üste 3. kez katılamadılar! - Futbol Haberleri

        İtalya'ya Bosna-Hersek şoku: Üst üste 3. kez katılamadılar!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna-Hersek, İtalya'yı penaltılar sonucunda mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 01:33 Güncelleme:
        İtalya'ya Bosna-Hersek şoku!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçları sona erdi.

        Play-off finallerinde oynanan 4 maçla Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 ülke belli oldu.

        A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

        Ay-yıldızlıların yanı sıra İsveç, Çekya ve Bosna Hersek, Dünya Kupası bileti aldı.

        Bosna Hersek'e penaltılarda kaybeden 4 kez Dünya Kupası şampiyonu İtalya, üst üste üçüncü turnuvaya katılamadı.

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

        Play-off finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

        REKLAM

        Bosna Hersek-İtalya: 1-1 (Penaltılarla 4-1)

        İsveç-Polonya: 3-2

        Kosova-Türkiye: 0-1

        Çekya-Danimarka: 2-2 (Penaltılarla 3-1)

