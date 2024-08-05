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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İtalyan Alice D'amato, altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İtalyan Alice D'amato, altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar denge aleti kategorisinde İtalyan Alice D'amato, altın madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:05
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        Alice D'amato'dan altın madalya!
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        İtalyan Alice D'amato, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar denge aleti kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlar denge aleti finalleri yapıldı.

        İtalyan Alice D'amato 14.366 puanla altın madalyaya uzanırken, Çinli Yaqin Zhou 14.100 puanla gümüş, bir diğer İtalyan Manila Esposito 14.000 puanla bronz madalya kazandı.

        Kadınlarda artistik cimnastiğin önemli isimlerinden ABD'li Simone Biles 5'inci, Brezilyalı Rebeca Andrade ise 4'üncü oldu.

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