Habere göre, Ebrar Karakurt ile patron Leonardi arasında soyunma odası ve basın odasına bitişik koridorlarda sözlü olarak tartıştı. Leonardi Karakurt'u profesyonel olmamakla itham etti. Ebrar da bu sözler üzerine Leonardi'ye benzer şekilde cevap verdi.