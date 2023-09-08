İtalyan firma Türkiye'deki ilk fabrikasını açtı

Schär markasıyla glutensiz gıda üretimi yapan İtalyan firması Dr. Schär, ekmek ve un üretimine başladığı Türkiye'deki ilk Dr. fabrikasını açtı.

İstanbul Sancaktepe'deki fabrikada düzenlenen açılış törenine Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Kader, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Özbaş, İstanbul Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Nazif Koca, Dr. Schär Kurucu Başkanı Ulrich Ladurner, Dr. Schär Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Werner Strobl, Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, çok sayıda uzman diyetisyen, Çölyak hastaları, Çölyak derneklerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

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Açılışta konuşan Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan, "Schär olarak geniş ürün portföyümüzle Çölyak hastaları ve çeşitli sağlık gerekçeleriyle glutensiz beslenmesi gereken bireylerin yanlarında yer alıyoruz. Şimdi de Türkiye'de yaptığımız yatırımla ürünlerimizi daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. Fabrikamızda Schär markasının en çok sevilen ekmekleri Pan Blanco Beyaz Ekmek, Pan Multigrano Tahıllı Ekmek, Pan Rustico Ekşi Mayalı, Tahıllı, Esmer Ekmek ve en çok sevilen unları Mix B Bread, Mix C Patisserie ve Mix Farina'yı üretiyoruz. Bunlarla birlikte atıştırmalık kategorisinde de iki yeni ürünümüz olan Nigotti Çörekotlu Kraker ve Quinotti Kinoalı Kraker üretimine başladık" dedi.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Türkiye'de yaptıkları yatırımla hem özel beslenme ihtiyacı olan bireylere daha fazla destek olmayı hem de ülke ihracatına katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Özgür Erdoğan, "Yaptığımız bu yatırımla bir yandan glutensiz beslenerek yaşamını idame ettiren bireylerin hayatlarına dokunurken bir yandan da ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şunu gururla belirtmek isterim ki, faaliyete geçirdiğimiz fabrikamızla birlikte ülkemizin ihracat potansiyeline de katkı sunmaya başladık. Halihazırda Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Cezayir, Irak, Pakistan ve Ürdün'e glutensiz gıda ihracatı yapıyoruz. Bu faaliyetlerin artarak devam etmesini hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'yi glutensiz gıda için de bir üs haline getirmek ve ülkemizin glutensiz gıda sektörüne liderlik eden sayılı ülkelerin arasında yer almasını sağlamak. Schär olarak dünyada 18 farklı lokasyonda, 11 ülkede özel beslenme gereksinimi olan kişiler için çözümler üretiyoruz. Bugün fabrikamızla üretime başladığımız Türkiye'deyse 2019 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. Bu kadar kısa sürede yakaladığımız bu ivme, tıpkı Avrupa pazarında olduğu gibi Türkiye'de sektör liderliğimizi güçlendireceğimizin sinyallerini veriyor ve Türkiye'yi glutensiz gıda merkezi haline getirme hedefimizin çok da uzun vadeli olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

Açılışta konuşan Dr. Schär Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Werner Strobl ise "Bizlerin görev olarak kendine addettiği şey, her zaman özel beslenme ihtiyaçları olan insanların günlük yaşamlarını iyileştirmek oldu. Bu nedenle Schär'ın Türkiye'deki fabrikasıyla glutensiz ürünlerin daha fazla insan için daha kolay ulaşabilir hale gelecek olması çok kıymetli. Hem buradaki ihtiyacı hem de Türkiye'nin coğrafi konumunu düşündüğümüzde, bu yatırımın çok yönlü fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu fabrikayla Schär, bir yandan toplum sağlığını gözetirken bir yandan da başladığı ihracat faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sunacak. Bu aynı zamanda Schär'ın daha fazla ülkedeki glutensiz gıda ihtiyacına yanıt vermeye başlaması ve buradaki insanların yaşamlarına da dokunabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.