İtalyan şef Danilo Zanna'ya saldırı! Saniye saniye görüntülendi...
Son yılların ilgiyle takip edilen programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olan ve hatırı sayılır bir üne kavuşan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'deki restoranının önünde darp edildi. Olay, saniye saniye bir cep telefonu ile görüntülendi...
Uzun bir süredir Türkiye'de çeşitli programlarda yer alan İtalyan şef Danilo Zanna, yumruklu saldırıya uğradı. Sarıyer'deki restoranının önünde meydana gelen olayda Zanna'ya saldıranların çalışanları olduğu öğrenildi. İşte, söz konusu olayın ayrıntıları...
İKİ KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI!
Bir televizyon kanalında düzenlenen yemek programında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de bulunan restoranının önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların Zanna'nın restoranında çalıştıkları öğrenildi. Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Sarıyer'de bulunan bir avmde restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DANİLO ZANNA KİMDİR?
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.
Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.
Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.
Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.
Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.