Itır Esen kimdir? sorusu Survivor 2019 yarışması ile gündeme geldi. Itır Esen Survivor 2019'da Türkiye takımının sunuculuğunu üstleniyor. Itır Esen'in hayatından detaylar haberimizde.

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve oyuncu Itır Esen'in yeğenidir. Miss Turkey 2017 finalisti olan Esen, 1999 yılında dünyaya gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan Itır Esen,ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.

Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımların ardından geri alınmıştı.