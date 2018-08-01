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İTO saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2018 İstanbul Ticaret Odası çalışma saatleri...

İstanbul Ticaret Odası yani kısaca İTO'nun çalışma saatleri merak edilen konular arasında. İTO açılış/kapanış saatleri ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İstanbul Ticaret Odası 09:00 - 12:00 / 12:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte tüm detaylar...

01.08.2018 - 00:56 | Güncelleme:

Ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu bir kurum olan İstanbul Ticaret Odası, 350.000 kayıtlı üyesiyle dünyanın en büyük odaları arasında yer almaktadır. İstanbul'da faaliyet gösteren oda faaliyetlerini genel olarak Eminönü'nde bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

İstanbul Ticaret Odası biri seçimle, diğeri ise atamayla kurulan iki ana yapıdan oluşmaktadır. Seçimle oluşan organlar, Meslek Komiteleri, Oda Meclisi, Yönetim Kurulu, ve Disiplin Kuruludur. Atamayla oluşan organlar, Genel Sekreterlik ve Şube Müdürlükleridir. Her 4 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenmekte olan 257 Meclis üyesi ve 347 Komite üyesi İstanbul Ticaret odasının yapısını belirlemektedir.

İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri de seçilmiş 90 Meslek Komitesinden oluşmaktadır. NACE kodlarına göre kategorize edilmiş olan bu komiteler, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firma sayılarına göre belirlenmiştir.

İTO ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Ticaret Odası, hafta içi mesaiye saat 09:00'da başlar. 12:00 - 12:30 saatleri arasında mola veren İTO akşam 17:30'da kapanır. İTO hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir. İTO ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi tatil günlerinde de kapalıdır.

Adres: İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina Reşadiye Caddesi 34112 Eminönü / İSTANBUL adresinde bulunmaktadır.

İTO'ya 0 212 455 60 00 veya 0 212 520 16 56 – 0212 513 15 65 faks numaraları ile ulaşabilirsiniz. İTO Çağrı Merkezi numarası ise 444 0 486'dır.

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