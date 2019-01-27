Fethiye Belediye Başkanı Saatçi: Önceki mutabakata dönülmezse Muğla’da Bağımsız Büyükşehir’e adayıyım.

CHP- İYİ Parti ittifakında üzerinde müzakerenin en uzun sürdüğü Bodrum’da varılan son uzlaşı da reste yol açtı.

Fethiye’nin efsane İYİ Partili Belediye Başkanı Behçet Saatçi son anda vazgeçilen mutabakata dönülmemesi halinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olacağını açıkladı.

Saatçi kararını sosyal medyadan açıkladıktan sonraki sohbetimizde "Önceki mutabakatın ittifak açısından en doğru model olduğunun" altını çizdi.

İttifak gereği seçimde destekleme kararı aldıkları CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün son dakika devreye girerek varılan uzlaşıyı bozduğunu öğrendiklerini belirtti.

CHP yönetiminin de rahatsız olduğu bu durumun düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapıp devam etti:

"İYİ Parti adayımız Mehmet Tosun’un, bir daha geri dönmemek kaydıyla CHP listesinden aday olması, Seydişehir ve Fethiye’de İYİ Parti, Büyükşehir ve diğer ilçelerde de CHP adaylarının desteklenmesi modeline dönülmesi gerekir. Bu olmadığı takdirde sadece Muğla Büyükşehir için varılan ittifak, diğer ilçelerde İYİ Parti ile birlikte CHP’yi de sıkıntıya sokar…"

İSYANIM HAKKANİYETSİZLİĞE

Saatçi, “Birileri kendi kişisel çıkarları için varılan mutabakatı değiştirmiş olabilir” deyip ekledi:

"Benim derdim tek başına Fethiye Belediye Başkanlığını almak değil. İyi bir model bulunmuş ve herkes de rahatlamış, hem partim hem de CHP’nin sandıktan başarı ile çıkmasını sağlayacak bir model geliştirilmişti. Benim bugünkü isyanım hakkaniyetsizliğe ve partilerin kişisel çıkarlara alet edilmek istenmesine. Ben buna izin vermem. Hiçbir çıkar düşünmeden, siyasette örneğini geçmişte de sergilediğim gibi, doğruların peşinden giden ve hakkaniyetsizliğe karşı siyasi duruşumu sürdüreceğim."

TWİTTER'DAN AÇIKLADI

Aktardığına göne Saatçi bu düşüncesini İYİ Parti yöneticilerine de iletmiş ve ardından Twitter'daki şu mesajını yazmış:

“Günaydın. Herkese iyi pazarlar. Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi. Aksi takdirde, şahsım Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz…"

— Behçet SAATCI (@behcetsaatci) January 27, 2019

Saatçi’ye mesajı sonrası partisinin yanı sıra CHP’den de destek geldiği bildirildi.

CHP DE RAHATSIZ

CHP yönetiminin de son mutabakata dönük rahatsızlığını CHP Muğla teşkilatı ile milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanına ilettiği biliniyordu…

Hatta son gelinen durumun Muğla’nın diğer ilçelerini sıkıntıya soktuğu da kayda geçiriliyordu.

Görünen o ki Muğla daha önce varılan mutabakata dönülmediği takdirde ittifakın en önemli pürüzü olmaya devam edecek.

Sorunun devam etmesi halinde Saatçi bağımsız olarak girdiği seçimde kazanamasa dahi Muğla’da CHP adayına kaybettirme olasılığının yüksekliği CHP’de de kayda geçiriliyor.