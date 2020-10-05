İyi Günde Kötü Günde dizisi neden final yapıyor? Sorusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Star TV'de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan İyi Günde Kötü Günde dizisi veda etmeye hazırlanıyor. İşte İyi Günde Kötü Günde dizisi ile ilgili detaylar...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ın olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisi başarısız reyting grafiği sonucu erken final yapma kararı aldı. 03 Medya imzalı dizi 6. bölümde ekrana veda edecek. Melek Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil’in kaleme aldığı dizi için sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ KONUSU

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

İyi Günde Kötü Günde dizinin oyuncu kadrosunda; Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan yer alıyor.