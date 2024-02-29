İYİ Parti Adana Büyükşehir Başkan adayı Ayyüce Türkeş: Adana'da ben kazanacağım

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Türkeş şöyle konuştu:

Adanalıya, Türkiye'ye hizmet etmek için bu yola girdim. Adana maalesef son yıllarda ihmal edilmiş, geri kalmış bir şehir. İnşallah Adana'yı yeniden parlatmak bana nasip olacak. O yüzden heyecanlıyım. Adana milletvekili olduktan sonra Adana halkının istek ve dilekleriyle daha çok haşır neşir oldum. Adanalıların sesi olma çabalarını genel başkan gördüm. Türk milliyetçisiyim ve Türk milliyetçilerinin temsilcisi olduğumu düşünüyorum. Adana milli duyguları çok yüksek bir şehir. Adana'nın milli değerlerine sahip çıkacak aday olduğunu düşünüyorum. Ben Adana'yı kazanacağım. Sahada çok iyi tepkiyle karşılaşıyorum. Biz çok iddialıyız. Gerçekten kazanacak aday olduğumu düşünüyorum. Adana'nı beni seçeceğine inanıyorum.

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"DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OVASI"

Benim işim adayları eleştirmek değil. Adana o kadar güzel ama o kadar ihmal edilmiş ki. Belediyecilik olarak yapılması gereken saymakla bitmez. Asfalt yaptım, bulvar açtım diye konuşmak Adana'ya vizyon getirmez. Adana dünyanın en büyük üç üçüncü ovası olan Çukurova'da yer alıyor. Sanayi var, turizm potansiyeli var. Hedefimiz ilk 5 yılda Adana'nın yüzde 40 gelirini kendi yaratmasıdır. Adana'nın birinci problemi trafik. Adana 3. sayfa haberleriyle tanınıyor, halbuki tanınacak o kadar değerleri var ki. Adana filmlere, romanlara konu olan bir yer. Adana'nın yüzde 70'i 35 bin TL gelirinin altında yaşıyor. İşsizlik sorunu var. Ara meslekteki elemanlara çok ihtiyaç var Adana'da. Belediye olarak gençleri ara meslek yetiştirici yerlerde eğiteceğiz.

"ADANA'DA TRAFİK PROBLEMİ VAR"

Trafik, sosyal yardım ve deprem önceliğimiz. Trafik problemi yüzde 100 çözülecek. Raylı sistem eksik Adana'da. Hala tamamlanamamış bir hat var. Adana planlı şehirleşemediği için çok trafik problemi var. Yol güzergahlarının düzeltilmesi gerekiyor. Şehri dijital dünyada da Adana yapıp, oradan takip edip, müdahale kabiliyetimizi geliştirecek sistemi planlamayı düşünüyoruz. Adana'da yapılması gereken sahil yolu var. Oralar çok bakir, denizi güzel sahiller. Atıl duruyor. Adana'da deniz yok zannediliyor. Aslında Adana denizi çok güzel bir şehir. Çok güzel yaylaları ve tarihi yerleri var. Mutfağı çok zengin.

"15 GÜN SONRA MİTİNG YAPACAĞIZ"

Adana'da su problemi de çok fazla. Suyu olmayan, kesilen, içme suyu gitmeyen bölgeleri var. Kuzey tarafında ulaşım zor. Ulaşım ve trafikle ilgili şikayetler oluyor. Sarıçam ilçesinde hastane yok. Sarıçam'da yaşayan büyük nüfus Adana Organize Sanayi'de çalışıyor. Ulaşımda zorlanıyor. 15 gün sonra inşallah Adana'da bir miting yapacağız.