İYİ Parti binasına

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin bir sanığın yargılandığı davada, sanığa 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezası verilmesini kararlaştıran mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesine yer verilen talepnamede, parti binasının kafeterya olarak kullanın giriş ön camında bir, 4. katındaki pencere alt kısmında bir, binanın yanındaki iş merkezine de bir mermi girişi olduğunun tespit edildiği aktarılan talepnamede, sanık tarafından atışın yapıldığı bildirilen alanda ise 2 mermi kovanın bulunduğu ifade edildi.

Talepnamede ifadesine yer verilen sanık Melikşah Erdem, olay günü 3 kişinin şantiyeden malzeme taşımaya çalıştığını görmesi üzerine havaya 3-4 el ateş ettiğini belirterek, sonrasında yine 3-4 el daha havaya ateş ettiğini anlattı.