İYİ Parti 2 yılda 4. olağanüstü kurultayını yaptı. Gündemde genel başkan seçimi bulunmayan kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri belirlendi. Parti tüzüğüyle ilgili olarak da iki önemli düzeltme delegenin oyuna sunuldu.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre tüzükte sayısı 80’den 50’ye indirilen Genel İdare Kurulu’nun yeni üyelerin seçimi yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yönetim kadrolarını belirlemede delegeyi tümüyle serbest bıraktı. İYİ Parti kurultayında çarşaf liste ile seçime gidildi. Kurultay geride kaldı ancak Kurultay’a dönük bir tartışma sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

KURULTAYDA GİZLİ ANAHTAR LİSTE İDDİASI

Sosyal medyada dolaşıma giren iddialar şöyleydi: Genel Başkan anahtar liste çıkarmayacağını söyledi, delegeye söz verdi ancak gizli bir anahtar liste üzerinden delegeyi yönlendirildi.

AKŞENER: ÇARSAF LİSTE BENİM HAYALİMDİ

Bilindiği gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, eski yol arkadaşlarına ‘yuvaya dönün’ çağrısı yapmasıyla tüm gözler İYİ Parti kurultayına çevrilmişti. Kurultayda ‘MHP’ye katılma’ gibi bir karar çıkmamasının yanı sıra genel Başkan’a karşı muhalif sesler de yükselmedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener kurultay konuşması için geldiği kürsüde demokrasi vurgusu yaptı. Akşener, milletvekili sıralarını ve parti kurucular kurulunu belirlerken ‘kalem benim elimdeydi’ diye konuştu. Akşener ayrıca Türkiye siyasi tarihinde ilk kez bu kurultayda gerçek çarşaf liste uygulanacağını söyledi.

Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çarşaf liste benim hayalimdeki liste. Bulunduğum partilerde bugüne kadar yarı çarşaf listelerin içinden çıktım geldim. Aday olan arkadaşlarımızı siz seçeceksiniz. İnanıyorum ki partimizi iktidara taşıyacak insanları tercih edeceksiniz. Bu salonda bulunan aday olan herkes benimdir, canımdır, benim için en saygıdeğer insandır. İYİ Parti’nin geleceği konusunda ben size güvenmeyeceğim de kime güveneceğim”

KONGREDE TEK TÜK KORSAN ANAHTAR LİSTELER

Akşener’in konuşmasından sonra aday adaylarına çağrı yapıldı. Önce kadınlar ve engellilerin başvurularının alınacağı ilan edildi. 239 adayla genel idare kurulu seçimine geçildi. Çarşaf listeyle gidilen seçimlerde yaşanıldığı gibi tek tük ‘korsan anahtar listeler’ salonda dolaştı. Ancak genel başkanın bir anahtar listesi ortaya çıkmadı.

GİZLİ ANAHTAR LİSTE OLUŞTURULDU İDDİASI...

Oy kullanma işlemi başladıktan sonra bazı il başkanlarının delegelere mesajla ‘genel başkanın anahtar listesini’ paylaştığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyadan yayılan iddialar seçimin tamamlanmasından sonra da devam etti. İddianın kaynağı ise, seçimin sonuçlanmasından sonra ortaya çıkan çıkan isimler oluşturdu.

239 adayın yer aldığı çarşaf listede her adayın bir sıra numarası bulunuyor. Seçilen 50 kişi bu 239 kişilik çarşaf liste üzerinde işaretlenince ortaya ortaya çıkan tablo çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Delegelerin oy kullandığı çarşaf listede 110. sarada Koray Aydın ile başlayan ve 150. sıra ile sonuçlanan 41 kişilik ard arda gelen sıralarda yer alan isimlerden sadece 6’sı seçilemedi. Listenin diğer sıralarında yer alan 6 kişi bunların yerine Genel İdare Kurulu’na girdi.

ÇARŞAF LİSTEDEKİ 110 - 150 SIRALAMASININ SIRRI?

İyi Parti genel merkeze yakın kaynaklar bunu bir ‘tesadüfe’ bağlıyor. Ancak partili bazı çevreler ise Koray Aydın ile 110. sırada başlayan ve 150. sıraya kadar devam eden, il başkanlarının delegeyi ‘anahtar iste’ diye yönlendirdiği öne sürülen 41 kişilik listede yeniden yönetime giren tüm önemli isimlerin bulunması tesadüf olamayacağını iddia ediyor. Anahtar liste çıkarılmayacağı ilan edilen bir ortamda ancak bu şekilde alt alta toplu yazılan sıralarla ‘gizli bir anahtar’ çalışması yapılabileceği belirtiliyor.

İddiaların odağındaki isim İYİ Parti bir önceki yönetiminin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Koray Aydın sessizliğini koruyor. Aydın'a yakın kaynaklar, ‘110-151’ sırrının ne olduğu yolundaki sorulara karşılık bunu bir ‘tesadüfe’ dayandırıyorlar.

"DİVAN ÜYELERİ TOPLUCA BAŞVURUDA BULUNDUĞU İÇİN SIRA NUMARALARI ARD ARDA GELDİ"

Divan üyelerinin topluca başvuruda bulunduğu için düzenlenen listede sıra numaralarına karşılık gelen kişilerin art arda yazıldığını söylenmesine rağmen ancak bu bölümde 10 eski divan üyesiyle birlikte bulunması dikkat çekiyor.

Toplamda 29 eski genel idare kurulu üyesi yeniden seçilirken bunların 27’sinin, 41 kişilik ‘anahtar olduğu’ öne sürülen listeden seçilmiş olması da soru işaretlerini güçlendiriyor.

GENEL KURUL DELEGESİ LİSTEDE KİMİ ÇİZDİ?

Gizli anahtar liste uygulandığı iddiası tartışılsa da parti yönetim seçildi. Kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte Başkanlık Divanı’nın Çarşamba günü belirlenmesi bekleniyor.

Kongrenin ardından yapılan seçimlerde 80 kişiden 50 kişiye inen yeni Genel İdare Kurulu’nda 29 kişi yerini korudu. Başkanlık Divanı’ndan da aday olan iki, olmayan iki kişiyle birlikte 4 kişi eksikle 10 divan üyesi yeni GİK’te yer almayı başardı.

Parti Divan Kurulu'nda görev alıp almayacaklarına Genel Başkan Akşener karar verecek. İYİ Parti kongresinde teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın, Genel Sekreter Cihan Paçacı, Hasan Seymen ve Aytun Çıray gibi önemli isimler yeniden yönetime taşındı.

Kongrede 793 delegenin oy kullandığı açıklandı. En yüksek oyu eski 536 ile divan üyesi Burna Sukas aldı. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılarının kaderi burada da işledi, Koray Aydın 399 oyla 15. sırada ve Koray Aydın'ın hemen altında 398 oyla genel sekreter Cihan Paçacı yer aldı. Yeni Divan’da yer verilmeyeceği söylenen 505 oyla üçüncü sırada yer aldı.

ÜÇ İSİM ANAHTAR LİSTEYİ DELMEYİ BAŞARDI İDDİASI...

İYİ Parti lideri Akşener geçen dönem yapılan tüzük değişikliğinde üç kişilik dışardan genel başkan atama yetkisi almıştı. Grup başkanvekilliğinden buraya kaydırılması beklenen Yavuz Ağıralioğlu ile 31 Mart’ta aday olamayan Mersin eski belediye başkanı Burhanettin Kocamaz ‘delege desteğiyle’ yönetime girmek istedi. Ağıralioğlu 463 oyla 5. sırada sandıktan çıkarken Kocamaz da 351 oy alabildi.

110 ve 150. sıralar arasında yer alan 6 kişi delegeden gerekli oyu alamayarak seçilemedi. Listenin diğer sıralarından Ağıralioğlu ve Kocamaz’ın dışında 4 isim daha seçilmeyi başardı. Parti kulislerinde dolaşıma giren 'anahtar liste' iddiasına göre, genel başkanın gizli listesini Sultan Neslihan Seven, İsmail Koncuk, Aylin Cesur delmeyi başardı.

TÜZÜK’TE İKİ ÖNEMLİ GERİ ADIM

Mayıs ayında yapılan tüzük kurultayında Genel Başkan Meral Akşener'e iki önemli yetki verilmişti. Yargıtay bunları ‘yasalara aykırı’ bulunca kurultayda bu maddelerde de eskiye dönüldü.

TÜZÜK TEŞKİLATLAR LEHİNE YENİDEN DÜZENLENDİ

Söz konusu maddelerde genel başkanın istifası durumunda genel başkan vekilinin partiyi kurultaya götürebilmesiydi. Bu yetkiyi Genel İdare Kurulu kullanmaya devam edecek.

İkincisi, seçim öncesinde teşkilatlarda yaşanan krizin aşılması için yapılan bir değişiklikti. İl ve ilçe başkanları görevden alınmıştı. Görevden alınan teşkilatların tüzüğe göre 30 ve 45 günlük sürelerde kongre yaparak yeni yönetimleri seçmesi gerekiyordu. Sürelerin geçtiği bazı teşkilatların mahkemeye başvurması parti içi krize yol açmıştı. Tüzük değişikliğiyle kriz aşılmaya çalışılmış, seçim gibi acil durumlar söz konusu olduğunda bu tür kongrelerin 1 yıla kadar ertelenebileceği hükme bağlanmıştı. Yargıtay bunu da yasaya aykırı buldu. Kurultay bu hükümde de eski düzenlemeyi geri getirdi. Yani seçim de olsa il ve ilçe teşkilatları görevden alındığında 30 ve 45 günlük sürelerde kongreye gidilmek zorunluluğu olacak... Böylece genel merkez yönetimleri lehine getirilen bir düzenleme teşkilatlar lehine yeniden düzeltilmiş oldu.

AKŞENER'İN KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPMASI BEKLENİYOR

İyi Parti’de bundan sonra yeni A takımı yani Başkanlık Divanı üyelerinin belirlenmesi bekleniyor. Kurultay sonuçları kesinleştikten sonra yeni Genel İdare Kurulu toplanacak. Bunun Çarşamba günü yapılabileceği belirtiliyor. Yeni Divanı da Akşener GİK içinden seçecek. Kurultay’da geniş çaplı değişikliğe gitmeyen Akşener’in görev dağılımında da köklü bir değişiklik yapması beklenmiyor.