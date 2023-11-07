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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'den ayrılan Hatipoğlu, AK Parti'ye geçti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatipoğlu'na parti rozetini taktı

        İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. AK Parti'ye geçen Hatipoğlu'na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 07.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:15
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        İYİ Parti'den istifa eden Hatipoğlu AK Parti'ye geçti
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        İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatipoğlu'na parti rozetini taktı.

        HATİPOĞLU NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

        Geçtiğimiz günlerde Hatipoğlu, partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek, istifasını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

        Hatipoğlu'nun bu kararına gerekçe olarak, İYİ Parti'nin aksine AK Parti ve MHP ile iş birliği fikri gösterilmişti.

        Hatipoğlu'nun katılımı ile AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 264 olacak.

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