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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti'den YSK'ya Ordu itirazı

        İYİ Parti'den YSK'ya Ordu itirazı

        Ordu'da 31 Mart'taki yerel seçimi 2'nci sırada tamamlayan İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener ve partililerle birlikte, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak seçimin yenilenmesini talep etti. Geçersiz oyların tamamının çift mühürlü olduğunu savunan Yılmaz, "İYİ Parti ve Enver Yılmaz'ı görmüşler, sandıkları açmışlar, yanında mührü vurmak suretiyle bizim oy pusulalarımızı geçersiz hale getirmişler" iddiasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:38
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        İYİ Parti'den YSK'ya Ordu itirazı
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci oldu.

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        İYİ Parti, Ordu'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim etti.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ve parti yetkilileriyle, YSK'ye geldi.

        YSK önünde açıklama yapan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, Ordu seçim sonuçlarına ilişkin, "tam kanunsuzluk" tespit ettiklerini ve bunun üzerine olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye sunduklarını belirtti.

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        "95 SANDIK KURULU BAŞKANI MEMUR VE SİYASİ PARTİ ÜYESİ"

        Sandık başkanlarının Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci ve 7'nci maddesi gereği siyasi partilere üye olamayacağını, buna rağmen 95 sandık başkanının parti üyesi olması sebebiyle sandık kurullarının sağlıklı oluşmadığını belirlediklerini savunan Yılmaz, "Henüz geride yaklaşık 3 bine yakın daha incelenecek memur başkan ve başkan yardımcısı arkadaşımız var. Biz 1200 kişinin içinde 95 bulduk. Bu 95'in hepsi resmi kayıtlı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 'siyasi parti üyeliği bulunmaktadır' şerhi üzerinde olmak kaydıyla dilekçemizi ekiyle birlikte bugün YSK'ya başvurduk." dedi.

        "GEÇERSİZ OYLARIN TAMAMI ÇİFT MÜHÜRLÜ"

        Yılmaz, Ordu'da, 32 bini Ordu Büyükşehir Belediyesine ilişkin 98 bin geçersiz oy bulunduğunu ifade ederek, "Bu geçersiz oyların tamamı çift mühürlü. İYİ Parti ve Enver Yılmaz'ı görmüşler, sandıkları açmışlar, yanında mührü vurmak suretiyle bizim oy pusulalarımızı geçersiz hale getirmişler." şeklinde konuştu.

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        Ordu'daki 4 ilçenin oy sayımlarına doğrudan katıldığını da aktaran ve sayım sonrasında da bazı usulsüzlükler tespit ettiklerini söyleyen Enver Yılmaz, "Araştırmamızın nihayetinde gördüğümüz tablo da tam manasıyla bir kanunsuzluk. Bu kanunsuzluğu giderecek olan sonuna kadar itibar ettiğimiz ve güvendiğimiz Yüksek Seçim Kuruludur." ifadelerini kullandı.

        "30 BİN 660 GEÇERSİZ OY PUSULARI TESPİT EDİLDİ"

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun da Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulasının Ordu ilinde tespit edildiğini, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim türünde 30 bin 660 geçersiz oy pusulasının kayıtlara geçtiğini aktardı.

        Olgun, "Tarafımızca yapılan başvurular neticesinde tekrar açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarından, geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve başka bir partiye basılı olduğu, geçersizlik sebebi boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda oluşacak katlama izinin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Tüm bu sebeplerle Yüksek Seçim Kurulu'na tam kanunsuzluk hallerinin oluştuğundan bahisle bilgi ve belgelerimizi eklemek suretiyle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi talebinde bulunulmuştur." diye konuştu.

        Basın açıklamasına katılan Meral Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak açıklama sonrasında YSK'dan ayrıldı.

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        #Yerel seçim
        #YSK
        #ordu
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