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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den "Ordu'da çift mühür" açıklaması

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den "Ordu'da çift mühür" açıklaması

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerindeki Ordu'daki geçersiz oylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akşener, "Şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre Ordu'da 93 bin 992 geçersiz oy olduğu iddia ediliyor. Yaklaşık 25 bine yakın oyun, geçersizlik sebebi ise pusulalarda çift mühür olması... Ancak ne hikmetse; Bu çift mühürlü oyların, tek ortak özelliği de bir mührün mutlaka İYİ Parti'ye ve Enver Yılmaz'a ait olması..." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:05
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        Akşener'den "Ordu'da çift mühür" açıklaması
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerindeki Ordu'daki geçersiz oylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Meral Akşener yaptığı paylaşımda, "Milletin iradesine duyulan hazımsızlığın, milletin kararına gösterilen saygısızlığın yeni adresi ne yazık ki Ordu... Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Enver Yılmaz olmak üzere tüm teşkilatlarımız 2 gündür Ordu'da demokrasiye vurulmak istenen darbeyle mücadele ediyor. Şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre Ordu'da 93 bin 992 geçersiz oy olduğu iddia ediliyor. Yaklaşık 25 bine yakın oyun, geçersizlik sebebi ise pusulalarda çift mühür olması... Ancak ne hikmetse; Bu çift mühürlü oyların, tek ortak özelliği de bir mührün mutlaka İYİ Parti'ye ve Enver Yılmaz'a ait olması... Yeniden sayım yapılması için gereken tüm itirazlarımızı yaptık. Süreci yakından takip etmek üzere görevlendirdiğim arkadaşlarım da bu geceden itibaren Ordu’da olacaklar. Herkes şunu çok iyi bilsin ki İYİ Parti olarak biz; Milletin iradesine gölge düşürmeye heveslenenlere asla geçit vermeyeceğiz. Ordulu vatandaşlarımızın iradesine vurulan bu darbeye asla izin vermeyeceğiz. Ordulu’nun hakkını, Enver Başkan'ın hakkını, İYİ Parti'nin hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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