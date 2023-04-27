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Haberler Gündem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da açıklamalarda bulundu
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Meral Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Akşener "14 Mayıs'ta hayırlısıyla kendisini emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı, Meral Akşener Başbakan, İYİ Parti 1. parti olacak" ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da açıklamalarda bulundu
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

7 yaşından beri namaz kılan birisiyim. Bana ne dediler biliyor musunuz? Kocamı aldattığımı iddia ettiler. Erzurum için bu katli vacip demektir bu doğru mu? Evet namussuzluktur. Benden özür dilenmedi. Ama Cenab-ı Hak göreceksiniz nasıl cezalandıracak. Cenab-ı Hak, beni, sizleri, bu yoksulluk düzenini yıkmak için vesile kıldı. Erzurumlu Hz. Adem kıssasını bilir. Nedir o? Harama el uzatmak. Allah'ım harama bugüne kadar el uzatmadım, şayet uzatırsam hem kanım kurusun, hem canım gitsin. Ama size söz, o harama el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı alanların tamamının elini kırmazsam namerdim.

"KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI MERAL AKŞENER BAŞBAKAN OLACAK"

100 bin öğretmenin anında tayinini yapmak bizim görevimiz. Tarımda çalışan genç kardeşlerimizin hem BAĞKUR ya da SGK primlerini ödemek bizim görevimiz. Su ve mazottaki ÖTV'yi kaldırmak görevimiz. Erzurumlu yanıyor dışarıda Sırbistan, Venezuela kazanıyor, siz ağlıyorsunuz. Erzurum Havalimanı bölge havalimanı olacak. 14 Mayıs'ta hayırlısıyla kendisini emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı, Meral Akşener Başbakan, İYİ Parti 1. parti olacak. Allah'a emanet olun.

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