Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti | Son dakika haberleri

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek, "Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre, yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti'de istifa
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kararını sosyal medya paylaşımıyla duyuran İzsiz, partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını belirtti.

        "Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim." ifadelerine yer veren İzsiz şöyle devam etti:

        "Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç’in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanın kanunu hürriyetti. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla; İYİ Parti’yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

        Seyithan İzsiz'in istifası sonrası partinin TBMM'deki sandalye sayısı 35'e geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İyi parti
        #İstifa
        #Seyithan İzsiz
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        "Dünyanın en büyük şantiyesi, şu anda deprem bölgesi"
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Bakan Koca, "Onaylı Randevu Sistemi"ne ilişkin ilk sonuçları paylaştı
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Çocuk katilinin cezası belli oldu!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        Van Bronckhorst imzayı attı!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
        En sıcak mayıs birçok ülkede can aldı
        En sıcak mayıs birçok ülkede can aldı
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Daha önce hiç duymadığınız kurban bayramı gelenekleri!
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bakan Tekin'den mezuniyette kıyafet tartışması açıklaması
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        G7 Zirvesi: En güçlü 'güçsüzler'
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Ayrılık söylentileri ayyuka çıktı
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Kilo vermeye yardımcı 7 kahvaltı önerisi!
        Öğrencilere büyük jest
        Öğrencilere büyük jest
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Çin'den Türkiye'ye ek vergi tepkisi
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Rus lider Putin Kuzey Kore'ye gidecek mi?
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Bayramda yıllık izin hesabı
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?