Sürprizi Kocamaz açıkladı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, halen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'nin Mersin Büşükşehir Belediye başkan adayı olarak belirlendi. Kocamaz, liste Mersin İl Seçim Kurulu’na geç verilince partisinden aday olamadı. Formül arayışları neticesinde Demokrat Parti adayı çekildi. Onun yerine Kocamaz Demokrat Parti adayı olarak, geçici aday listesinde ilan edildi. Ancak bu adaylığa itiraz edildi. Önce Mersin İl Seçim Kurulu ardından da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kocamaz’ın Demokrat Parti’den de aday olamayacağına karar verdi.



SÜRPRİZİ KOCAMAZ AÇIKLADI



Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "size bir sürprizimiz olacak, yarıştan kopmadık, güçlü bir aday, duyunca şaşıracaksınız" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından Burhanettin Kocamaz o ismi açıkladı. "İYİ Parti'nin adayı Ayfer Yılmaz" dedi.



DEMOKRAT PARTİ’DEN ADAY OLACAK



Ancak Yılmaz’ın İYİ Parti’den aday olması hukuken mümkün değil. Çünkü İYİ Parti Mersin’de aday listesini zamanında veremedi. İYİ Parti bu ilde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine katılamayacak. Bu nedenle Yılmaz’ın Demokrat Parti adayı olarak seçime katılması bekleniyor.