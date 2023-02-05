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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Suç duyurusunda bulunacağız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir televizyon programında elinde dosyalar olduğunu iddia eden Yaşar Okuyan'la ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Suç duyurusunda bulunacağız
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili belgelerin olduğu bir dosya verdim" diyen Yaşar Okuyan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Sosyal medya Twitter hesabında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili olarak İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i arayarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirttiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca ilgili müfteri hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz.


Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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