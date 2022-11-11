İyilik dizisi 18. son bölüm izle!

İYİLİK 18. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz, annesinin Neslihan’ı kovmasından sonra Neslihan’ı kaybetmekten korkmuş ve ona aşkını ilan etmiştir. Hayatındaki çalkantılar dışında maddi sorunlarla da uğraşan Neslihan, Poyraz’ın ilgilisine karşılık verecek mi?

Diğer tarafta Damla, Poyraz’ı elde edebilmek için hamile olduğu yalanını söylemiştir. Poyraz, Damla’nın tuzağına düşecek mi?

Damla, Murat’a parasını kaptırmamak için Melis’i kullanır. Murat’ın evli ve çocuklu olduğunu Melis’e söylemekle tehdit eder. Murat, ya onun tehditlerine boyun eğecek ya da polise Damla’nın Koray’ı öldürdüğünü ihbar edecektir.

Atilla’nın çabalarıyla kamera kayıtlarında Murat’ın yanında görülen Melis’e ulaşılır. Polisin, hakkında yakalama kararı bulunan Murat’a ulaşması an meselesidir artık. Melis, karakola ifade için gittiğinde Neslihan çıkar karşısına ve Murat ile ilgili bilmediği gerçekleri anlatır ve polise onun yerini söylemesini ister. Melis, Murat’ın evli ve çocuklu olduğunu Neslihan’dan öğrenir böylece. Melis kandırıldığını anlamış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordur. Murat’tan intikam almak için, onun yerini polise söyleyecek mi?