İYİLİK 27. BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan, kaybettikleri aile servetlerini ve itibarlarını geri almayı kafasına koymuştur. Sonunda Murat’ı köşeye sıkıştırmayı başarır. Her durumda mutlaka bir çıkış yolu bulan Murat, bu defa da içine düştüğü zor durumdan sıyrılmayı başarabilecek mi?

Koray’ın kuzeni Sarp ava giderken avlandığını anlar. Damla onun kendisinden hoşlandığı için değil, katil olduğundan şüphelendiği için yakınlaşmaya çalıştığını öğrenmiştir. Damla, Sarp’ın oyununu bozduğunu düşünse de katil olduğu gerçeğinin üstünü kolayca kapatamayacağını anlayacaktır.

Her bölümü birbirinden heyecanlı 27 bölümlük maceranın sonunda, Neslihan mutluluğu bulacak ve “iyilik” kazanacak mıdır?