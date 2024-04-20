İzel - Çelik - Ercan tekrardan dağıldı
30 yıl aradan sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan tekrardan dağılma kararı aldı. İzel, Ercan'ın patronluk tavrından rahatsız olduğu için ayrıldıklarını söyledi
İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi grubu 1992'de ilk ayrılıkların yaşamış ve geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya gelmişti.
İzel - Çelik - Ercan; geçtiğimiz yıl, 30 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmiş, dinleyicilerden büyük igi görmüştü.
"MUTSUZ OLDUM"
İkinci dönemlerine 30 konser veren grubun dağılma nedeni, İzel'in Ercan'ın patronluk tavrından dolayı mutsuz olması
Fotoğraflar: DepoPhoto