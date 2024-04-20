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        Haberler Magazin İzel - Çelik - Ercan tekrardan dağıldı - Magazin haberleri

        İzel - Çelik - Ercan tekrardan dağıldı

        30 yıl aradan sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan tekrardan dağılma kararı aldı. İzel, Ercan'ın patronluk tavrından rahatsız olduğu için ayrıldıklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 20.04.2024 - 10:32
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        İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi grubu 1992'de ilk ayrılıkların yaşamış ve geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya gelmişti.

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        İzel - Çelik - Ercan; geçtiğimiz yıl, 30 yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmiş, dinleyicilerden büyük igi görmüştü.

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        "MUTSUZ OLDUM"

        İkinci dönemlerine 30 konser veren grubun dağılma nedeni, İzel'in Ercan'ın patronluk tavrından dolayı mutsuz olması

        Fotoğraflar: DepoPhoto

        #izel
        #Çelik
        #ercan
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