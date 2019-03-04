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İzlanda'nın polisleri sosyal medyada fenomen oldu

Giriş: 04.03.2019 - 11:12 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Dünyanın en huzurlu ülkesi olarak gösterilen ve suç oranı çok düşük olan İzlanda'nın polisleri, Instagram fotoğrafları ile ilgi görüyor

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    İzlanda dünyada en az suç işlenen ülkelerden biri olarak biliniyor. 

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    Ülkedeki suç oranının çok düşük olmasına rağmen yasal zorunluluk sebebiyle belli bir sayıda tutulması gereken İzlanda polisi, boş zamanlarını sosyal medyada değerlendiyor. 

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    Ülkenin başkenti Reykavik'te bulunan polis merkezinin resmi Instagram sayfası da dediğimizi kanıtlar nitelikte.

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    İzlanda polis merkezine ait Instagram hesabı birbirinden eğlenceli kareler içeriyor...

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    Kimi zaman evcilik oynuyorlar...

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    Kimi zaman da iş arkadaşlarının ayakkabısını parlatıyorlar...

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    İşte sadece 172 bin takipçi sayısı olmasına rağmen ünü ülkemize kadar yayılan İzlanda polisinin sosyal medya hesabından renkli görüntüler...

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