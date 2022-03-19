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İzleyicinin tercihi bu hafta da 'Aziz' oldu!

Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi ‘Aziz’in dün akşam ekrana gelen bölümü ABC1 20+ ve AB kategorilerinde en çok izlenen dizi oldu. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yeni bölümün final sahnesinde Aziz, kendi düğününde vuruldu. Korku dolu bu anlarda nefesler tutulurken akıllarda tek bir soru vardı; “Aziz’e ne olacak?”

İzleyicinin tercihi bu hafta da 'Aziz' oldu!
İzleyicinin tercihi bu hafta da 'Aziz' oldu!
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HABERTURK.COM

Aziz düğünlerinde gönüllerince eğlenirken, Dayı’nın suikast yapacak askeri bulmasıyla oyuna geldiklerini anladı. Fransızlar hedef şaşırtmıştı, suikastı yapacak kişi düğündeydi ve o kişi Hüseyin’di. Atölyeye koşan Aziz, Hüseyin’in Papaz Efendi’ye doğru ilerlediğini gördü ve onu engellemeye çalıştı. Hüseyin silahı ateşlediğinde, son anda papazın önüne geçen Aziz göğsünün ortasından vuruldu. Aynı anda bir el daha silah sesi duyuldu. Kanlar içinde yere yığılan Aziz’in görüntüsü üzerine Efnan’ın çığlıkları düştü. Nefeslerin tutulduğu final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitlerken, Aziz’e ne olacağı merak konusu oldu.

İşte o anlar;

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CUMA AKŞAMININ EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ ‘AZİZ’!

‘Aziz’in 18. bölümü ABC1 20+'da 5.51 izlenme oranı (rating) 12.00 izlenme payı (share), AB'de ise 4.72 izlenme oranı (rating) 11.28 izlenme payı (share) elde ederek dün akşam en çok izlenen dizi oldu. TOTAL’de ise 5.12 izlenme oranı (rating) 11.65 izlenme payı (share) elde etti.

AZİZ İLE EFNAN’IN DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Dilruba’nın kendisini kurtardığı için Adem’le evlendiğini öğrenen Aziz, Pierre’nin söyledikleriyle yerle bir olsa da Efnan’la düğünlerini herkese ilan etti. Öfkeden deliye dönen Pierre o düğünü cehenneme çevirmeye yeminliydi. Adem ile sorunlarının büyük bir çıkmaza sürüklediği Dilruba ise Efnan ile Aziz’in evlendiği haberiyle yıkıldı. Adem ile yaşadıklarını kimseye anlatamayan Dilruba’nın bu duruma daha ne kadar katlanacağı merak konusu oldu. Dilruba’nın aksine ev halkı, Efnan’ın kurtulmasını ve ikilinin düğünleri kutlamak için sabırsızlanıyordu. Maksude’nin de Kenan’la evleneceğini ilan etmesi üzerine Efnan ve Dilruba büyük bir şok yaşadı. Aziz başta olmak üzere Adem ve diğerleri bu evliliğe karşı olsa da Mustafa’nın çocukları için Maksude kararından vazgeçmedi.

“Efnan’la düğünümüz var”

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PİERRE’DEN KORKUNÇ PLAN

Fransızlar tarafından bir gencin haksız yere tutuklanması halkı galeyana getirdi. Fransızların kışkırtmalarına karşı tetikte olan Aziz dayanamayarak genç adama yardım etti. Kardeşine bakmak zorunda olan genci kurtaran Aziz atölyesinde iş verdi. Ancak Pierre’nin oyunundan habersizdi. Pierre kardeşiyle tehdit ettiği genç adamdan, Aziz ve Efnan’ın düğününde birini öldürmesini istedi. Pierre’in planına göre düğündeki bu suikast sonrası Milletler Cemiyeti’nin gözünde Türkler katil durumuna düşecekti.

Aziz, Türk gencini Fransızların elinden kurtarıyor;

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Pierre’in Aziz ile Efnan’ın düğünü için hain planı;

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AZİZ İLE EFNAN’IN ROMANTİK ANLARI İZLEYİCİNİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Pierre’in söylediklerinden sonra daha fazla dayanamayan Aziz, yaptığı fedakarlığı bildiğini Dilruba’ya söyledi. Aziz’in her şeyi öğrendiğini söylemesi üzerine gözleri dolan Dilruba, Efnan’ın gelişiyle Aziz’e cevap bile veremedi. Adem, Aziz’le konuşurken gördüğü Dilruba’ya karşı öfkesine yine hakim olamadı. Genç kadını iterek başından yaralayan Adem, korkudan bembeyaz oldu. Dilruba ile yarım kalan konuşmasını düşünen Aziz, Efnan’ın kur yapan sevimli hallerine karşı koyamadı. İkilinin birbirini öptüğü romantik anlar izleyenlerin de beğenisini kazandı.

Aziz ile Efnan’ın ilk gecesi;

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AZİZ VE GALİP ANLAŞTI

Atölyesine haciz gelen Galip Payidar, kara kara ne yapacağını düşünürken yardım eli Aziz’den geldi. Aziz, Galip’ten ihale halılarının yetişmesi için yardım istedi. Pierre’e karşı birlik olmak isteyen Aziz’in teklifini kabul eden Galip, Aziz’in düğününe de gelme sözü verdi. Uzun zaman sonra amca yeğenin birlik olduğunu gören Nigar ve Maksude sevinçten birbirine sarıldı.

Galip, Aziz’in yardım teklifini kabul ediyor;

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EFNAN’IN KINASI YAPILDI

Kınası için hazırlanan Efnan güzelliğiyle tüm bakışları üzerinde toplarken Dilruba, gözleri dolu dolu mutlulukla oynayan Efnan’ı izledi. Bu sırada Fransua, Aziz’in kurtardığı Hüseyin’e düğünde Papaz Efendi’yi vurmasını söyledi. Aziz ve Efnan’ın birbirlerine çok aşık olduğuna bir kez daha şahit olan Dilruba, Aziz’e Adem ile evliliklerindeki sorundan bahsetmeyerek duyduklarının da doğru olmadığını iletti.

Efnan ile Aziz’in kınası;

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HATİCE ANA’DAN ‘ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ’

Fransızlar, yaptıkları baskılarla şehirde kargaşa çıkartarak Hatay’ın bağımsızlığını almasına engel olmak isterken, Hatice Ana onların zulmüne baş kaldırdı. Sırtına bağladığı bir Türk Bayrağı ile Fransız İdare Binası’nın önüne gitti ve Çanakkale Türküsü okumaya başladı. Bir gün Hatay’ın da bağımsızlığını kazanacağını söyleyen Hatice Ana’nın bu hareketi alkış topladı. 18 Mart akşamı Çanakkale Türküsü’nün okunduğu bu dakikalar izleyenleri de derinden etkilemeyi başardı.

Çanakkale Türküsü;

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AZİZ İLE EFNAN’IN DÜĞÜN GÜNÜ MASALSI ANLARA SAHNE OLDU

Düğün günü geldiğinde davul zurnalar çalmaya başladı, Efnan beyaz gelinliğiyle göz kamaştırdı. Atölyede düğün hazırlıkları devam ederken Veysi, Pierre’in verdiği yüzüğü düğün hediyesi olarak Efnan’ın parmağına taktı. Yüzüğün Pierre’e ait olduğundan habersiz Efnan’ın yanaklarından yaşlar süzüldü. Toplanan düğün alayı Efnan’ı almak üzere Hatice Ana’nın evine gitti. Efnan ve Aziz davul zurnalarla birlikte İdare Binası’nın önünde geçti. İkiliyi gören Pierre sinirden yumruklarını sıksa da öfkesini gizlemeye çalıştı. Pierre’in karşısına çıkan Hüseyin ise suikastı yapamayacağını anladı ancak kardeşinin ölümüyle tehdit edilen genç adamın başka çaresi kalmamıştı.

Efnan’ın gelin alması;

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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