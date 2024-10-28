350 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞIYLA FENER ALAYI

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda önemli bir etkinlik de yapılacak. Protokol ve yurttaşlardan oluşan kortej, Konak Saat Kulesi önünde toplanarak saat 19.45’te Karşıyaka Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyecek. Kortej, Konak Pier AVM’nin önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşecek ve dev yürüyüş 1. Kordon’a doğru devam edecek. Marşların söyleneceği kortejde bu yıl ilk kez İzmir’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Altınordu ve Göztepe’nin yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na bağlı bazı kulüpler de korteje katılacak. Saat 20.30’da da Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisi var.