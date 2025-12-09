Habertürk
        İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 10'u çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 00:49 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:49
        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #İzmir
        #izmir haber
        #yerel haber
