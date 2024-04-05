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        Haberler Gündem Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldı

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldı

        31 Mart seçimlerinde ipi göğüsleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Tugay, "Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasında, yarın öğlen saatlerinde devir teslim töreni planladık. Güzel bir 5 yıl olsun, güzel bir başlangıç olsun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:24
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        İzmir'de 'Cemil Tugay' dönemi başladı
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        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, İl Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen törenle mazbatasını aldı.

        Sonrasında açıklamada bulunan Tugay, "Bugün akşamüstü saatlerinde il seçim kurulumuzun son yaptığı toplantıdan sonra sonuçları kesinleştirdiklerini, mazbatamızın hazır olduğu haberini aldık ve teslim almaya geldik. Bu mazbata bizim için çok değerli ve anlamlı.

        "GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLSUN"

        Arkasında on binlerce Cumhuriyet Halk Partilinin emeği var. Yüz binlerce, milyonlarca insanın oyu var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Verdikleri emekler için İl Seçim Kuruluna, İlçe Seçim Kurullarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasında, yarın öğlen saatlerinde devir teslim töreni planladık. Güzel bir 5 yıl olsun, güzel bir başlangıç olsun" diye konuştu.

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        #Cemil Tugay
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