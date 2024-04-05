İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mazbatasını aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, İl Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen törenle mazbatasını aldı.

Sonrasında açıklamada bulunan Tugay, "Bugün akşamüstü saatlerinde il seçim kurulumuzun son yaptığı toplantıdan sonra sonuçları kesinleştirdiklerini, mazbatamızın hazır olduğu haberini aldık ve teslim almaya geldik. Bu mazbata bizim için çok değerli ve anlamlı.