İzmir Cuma namazı saati

İzmir Cuma saati, Cuma namazını kılacak İzmirliler tarafından araştırılıyor. İzmir'de geçen hafta Cuma namazı saat 13.14'te okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki bugün İzmir Cuma namazı saat kaçta?

İZMİR CUMA SAATİ - 7 HAZİRAN

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tablosuna göre, İzmir'de Cuma namazı saat 13.15'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Diyanet İşleri'nin haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 07 Haziran 2019 Cuma 03:53 05:41 13:15 17:09 20:40 22:20 08 Haziran 2019 Cumartesi 03:52 05:41 13:15 17:09 20:40 22:21 09 Haziran 2019 Pazar 03:52 05:40 13:16 17:10 20:41 22:22 10 Haziran 2019 Pazartesi 03:51 05:40 13:16 17:10 20:41 22:22 11 Haziran 2019 Salı 03:51 05:40 13:16 17:10 20:42 22:23 12 Haziran 2019 Çarşamba 03:51 05:40 13:16 17:10 20:42 22:24 13 Haziran 2019 Perşembe 03:50 05:40 13:16 17:11 20:43 22:24

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.