Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 11 ilçede su kesintisi | Son dakika haberleri

        İzmir'de 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintisi uygulanacak

        İzmir'de yarından itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 18:53 Güncelleme: 05.08.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de 11 ilçede su kesintisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

        Açıklamada, vatandaşların su ihtiyaçlarını, su kesintisinden önce karşılaması duyurusunda bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

        "Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir'in su kaynakları kritik seviyelere gerilemiştir. Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yer altı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yer altı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak, yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz."

        REKLAM

        İzmir'de 11 ilçede 6 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak su kesintisi programı şöyle:

        "Bölge 1, İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir

        Kesinti günleri ve saatleri: 06 Ağustos Çarşamba 23.00 - 07 Ağustos Perşembe 05.00, 11 Ağustos Pazartesi 23.00 - 12 Ağustos Salı 05.00, 16 Ağustos Cumartesi 23.00 - 17 Ağustos Pazar 05.00

        Bölge 2, İlçeler: Karşıyaka, Çiğli

        Kesinti günleri ve saatleri: 07 Ağustos Perşembe 23.00 - 08 Ağustos Cuma 05.00, 12 Ağustos Salı 23.00 - 13 Ağustos Çarşamba 05.00, 17 Ağustos Pazar 23.00 - 18 Ağustos Pazartesi 05.00

        Bölge 3, İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka

        Kesinti günleri ve saatleri: 08 Ağustos Cuma 23.00 - 09 Ağustos Cumartesi 05.00, 13 Ağustos Çarşamba 23.00 - 14 Ağustos Perşembe 05.00, 18 Ağustos Pazartesi 23.00 - 19 Ağustos Salı 05.00

        Bölge 4, İlçeler: Bornova, Bayraklı

        Kesinti günleri ve saatleri: 09 Ağustos Cumartesi 23.00 - 10 Ağustos Pazar 05.00, 14 Ağustos Perşembe 23.00 - 15 Ağustos Cuma 05.00, 19 Ağustos Salı 23.00 - 20 Ağustos Çarşamba 05.00

        Bölge 5, İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar

        Kesinti günleri ve saatleri: 10 Ağustos Pazar 23.00 - 11 Ağustos Pazartesi 05.00, 15 Ağustos Cuma 23.00 - 16 Ağustos Cumartesi 05.00, 20 Ağustos Çarşamba 23.00 - 21 Ağustos Perşembe 05.00."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #su kesintisi
        #izsu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir