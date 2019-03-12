İzmir'de FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 55 adrese düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Türkiye'nin değişik bölgelerinde firari olan ve İzmir'e gelerek illegal hücre yapılanması içinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında üst düzey örgüt mensuplarının ve mahrem abilerin de olduğu 42 kişi 55 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.Yapılan aramalarda gizli haberleşmede kullanılan bilgisayar, telefon, zarflar içinde 92 bin lira, 19 bin dolar, 4 bin 300 euro ile şifreli dokümanlar ele geçirildi.Operasyon sırasında, bazı şüpheliler kaçmak için apartmanın 3'üncü katından atladı. Ancak polis ekiplerinden kaçamayarak gözaltına alındı ve tedavileri için hastaneye götürüldü. Edinilen bilgiye göre sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Operasyon sırasında bazı şüphelilerin telefondaki gizli bilgilerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla format atmaya çalıştı. Polisin dikkati sonucu şüphelilerin eylemleri başarısızlıkla sonuçlandı. Operasyon sırasında şüpheliler telefon ve bilgisayarları camdan dışarıya attığı da görüldü.