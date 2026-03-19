İzmir'de bayram namazı saati kaçta? 20 Mart 2026 İzmir bayram namazı vakti
Türkiye genelinde illere göre farklılık gösteren bayram namazı, bayramın ilk günü sabah saatlerinde cemaatle kılınacak ve Ramazan Bayramı 20 Mart itibarıyla resmen başlamış olacak. Bu nedenle vatandaşlar kendi illerine ait bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2026 Diyanet imsakiyesine göre İzmir bayram namazı saati
20 MART 2026 İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İzmir'de bayram namazı saat 07.45'te kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
- İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
- Sübhaneke okunur.
- Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
- İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
- İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
- İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
- İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
- Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
- İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
- İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
- Cemaat ise sessizce imamı dinler.
- Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
- Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
- 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
- Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
- Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
- Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
- Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.