İzmir'de elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
İzmir Aliağa'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
İzmir'in Aliağa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre; Yeni Foça yolunda bulunan bir fabrikada çalışan Utku Karabaş (29) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Karabaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karabaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.