İzmir'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İzmir Ödemiş'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Mehmet Ç. (60) yönetimindeki hafif ticari araç, Ödemiş-Kiraz karayolu Kurucuova Kavşağı'nda, Şenol Pehlivan (35) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.