İzmir'de havuza giren çocuk boğuldu

İzmir'de 7 yaşındaki çocuk girdiği havuzda boğuldu İzmir Torbalı'da müstakil bir evin bahçesinde bulunan havuza serinlemek için giren 7 yaşındaki çocuk boğuldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 7 yaşındaki çocuk, girdiği havuzda boğuldu.

Torbalı'nın Çakırbeyli Mahallesi'nde, müstakil bir evin bahçesinde bulunan havuza serinlemek için giren Kerem Çelik (7) bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.

Yüzme bilmeyen ve havuzdan çıkartılan Çelik'in, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, hayatını kaybettiği belirlendi.

AA'nın haberine göre, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, daha sonra Çakırbeyli Aile Mezarlığına defnedildi.

Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.