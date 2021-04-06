İki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı 0:00 / 0:00

AA

İddiaya göre, Zafertepe Mahallesi 536 Sokak'ta iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Daha sonra barışmak için buluşan aileler arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Burhan B. (21),Ramazan Y. (44),Serkan İ. (32),Zübeyde B. (22),Muhammed B. (27) ve Hamide B. (62) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince, yaralılardan Muhammed B, Zübeyde B, Hamide B. ve Ramazan Y. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Burhan B. ve Serkan İ. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TAA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed B. ve Hamide B'nin hayati tehlikelerini bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Ali İ.ve Muhammed İ'yi olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek ve bıçaklarla beraber yakalayarak gözaltına aldı.