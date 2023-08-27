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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        İzmir Aliağa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçtan fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 04:45 Güncelleme: 27.08.2023 - 04:56
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        İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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        İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Otoyolu'nda İzmir'den Çanakkale istikametine giden M.A. idaresindeki otomobil, Yeni Foça kavşağı yakınında şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; ağır yaralanan sürücü H.K. ile aynı araçtaki B.S. ambulanslarla Aliağa ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.K'nin kullandığı otomobilde bulunan ve araçtan fırlayan Edebi Yöndemli ile Ender Yöndemli olay yerinde hayatını kaybetti.

        Diğer otomobilin sürücüsü M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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