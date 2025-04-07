İzmir'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

İzmir'de devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı
İzmir'de işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
İzmir'in Menderes ilçesinde devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı.
Süleyman Z.'nin kullandığı işçi servis, İTOB Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile 7 işçi sağlık ekiplerince Menderes ve Gaziemir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.