İzmir'de kayıp yaşlı kadından sevindiren haber
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki kadın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu
Giriş: 13.01.2026 - 01:26 Güncelleme: 13.01.2026 - 01:26
Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi'nde kaybolan Safiye Aktürüm'ün (67) yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kayıp kadın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Aktürüm, kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
