        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kayıp yaşlı kadından sevindiren haber | Son dakika haberleri

        İzmir'de kayıp yaşlı kadından sevindiren haber

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki kadın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 01:26 Güncelleme: 13.01.2026 - 01:26
        Kayıp yaşlı kadından sevindiren haber
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi'nde kaybolan Safiye Aktürüm'ün (67) yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kayıp kadın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Aktürüm, kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 9 Ocak 2026 (Ortadoğu'da Neler Oluyor?)

        Suriye, Yemen, İran, Gazze... Ortadoğu'da neler oluyor? Ortadoğu'da kim, ne yapmak istiyor? Suriye'de bundan sonra ne olacak? Güçlünün haklı olduğu düzen mi geliyor? Yeni Ortadoğu'yu kim şekillendirecek? HT 360'da Dilek Gül sordu; Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmettin Acar ve Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever anlattı.  

        #İzmir
        #karabağlar
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
