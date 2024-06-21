Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü! Moloz cinayeti!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturduğu apartmanın yöneticisi olan 43 yaşındaki mimar D.E.A. tarafından binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıkan tartışmada tabanca ile vurulan oto tamircisi 38 yaşındaki Hüseyin Akıncı, yaşamını yitirdi
İzmir'de olay, dün saat 21.30 sıralarında, Karşıyaka'da, 6189/2 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Akıncı (38) ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A. (43), arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle tartışma çıktı.
MİMAR YÖNETİCİ ATEŞ AÇTIApartmanın yöneticisi D.E.A. (43) polise teslim oldu.
DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında mimar olan yönetici D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti.
BOĞAZINDAN VURULDU
Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
POLİSE GİDİP TESLİM OLDU
D.E.A. olayda kullandığı ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. D.E.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.