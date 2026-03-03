Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de otobüsün önünü kesen sürücüye 182 bin lira ceza! | Son dakika haberleri

        İzmir'de otobüsün önünü kesen sürücüye 182 bin lira ceza!

        İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsünü önüne geçerek durduran ve otomobilinden inen ticari taksi sürücüsüne 182 bin 719 lira idari para cezası uygulandı, ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 07:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otobüsün önünü kesen sürücüye 182 bin lira ceza!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görüntü üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

        AA'nın haberine göre; ekipler, R.Y'nin (28) kullandığı ticari taksiyle Kemalpaşa Caddesi Otogar Kavşağı'nda seyir halindeki yolcu otobüsünü önüne geçerek durdurduğunu ve ardından otomobilden indiğini tespit etti.

        182 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

        Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla ısrarlı takip ve araçtan inme" ve "sürücü belgesini bulundurmama" maddeleri uyarınca 182 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konularak aracı 60 gün trafikten menedilen R.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türk araştırmacılar, kanser tedavisinde yan etkileri azaltacak çalışmaya öncülük edecek

        Türk araştırmacılar, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların nano boyuttaki sistemler sayesinde sağlıklı hücrelere zarar vermeden doğrudan tümörü etkisiz hale getirmesini ve böylelikle tedavinin yan etkilerinin en aza indirilmesini hedefleyen uluslararası projenin koordinatörlüğünü üstlenecek.  (AA)

        #İzmir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Henüz en sert vuruş yapılmadı
        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Henüz en sert vuruş yapılmadı
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Tanju Özcan tutuklandı
        Tanju Özcan tutuklandı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu