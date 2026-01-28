İzmir'de otomobilin çarptığı avukat kurtarılamadı
İzmir Ödemiş'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı avukat, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
Ödemiş ilçesinde B.Y. (52) idaresindeki otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Taylan Hallıoğlu'na (38) çarptı. AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hallıoğlu ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Fotoğraf: İHA
Otomobil sürücüsü B.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hallıoğlu'nun Ödemiş ilçesinde avukat olduğu öğrenildi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.