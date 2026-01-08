Habertürk
Habertürk
        İzmir'deki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama

        İzmir'deki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama

        İzmir Ödemiş'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin tamamı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 02:57 Güncelleme: 08.01.2026 - 02:57
        İzmir'deki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama
        Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhuşa aracılık ve yer temin etme' suçuna yönelik 4 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, aralarında otel işletmecisi ve taksi şoförlerinin de bulunduğu; S.A. (36), S.Ş. (54), İ.Ç. (46), M.Ö. (54), N.K. (73), H.T. (40), S.A. (49) ve E.A. (52) isimli 2'si kadın toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin TL, 4 bin dolar nakit para ile çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şanlıurfa'da asansör faciası: 1 ölü

        Şanlıurfa'da oturduğu 7 katlı binanın 4'üncü katında bindiği asansörün boşluğuna düşerek zemine çakılan servis şoförü hayatını kaybetti. (IHA)

