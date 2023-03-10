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İzmir'deki konteyner kent bu kez deprem bölgesinden gelenleri ağırlayacak

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremin ardından Bayraklı'da kurulan geçici konaklama merkezi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedeleri ağırlayacak. Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetici Yardımcısı Şuayip Üner, bölgeye gönderilen konteynerlerin yerine 200 yeni konteyner geleceğini belirterek, yaklaşık 1600 depremzedeyi burada ağırlamayı planladıklarını söyledi

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AA
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor

    İzmir Valiliği koordinasyonunda Bayraklı ilçesinde 43 bin metrekarelik alanda kurulan konaklama merkezi, merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra 1000 kişiye hizmet verdi.
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkezdeki 286 konteyner Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gönderildi. Geri kalan konteynerlerde deprem bölgesinden gelen afetzedelerin konaklaması için de hazırlıklar başladı.
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor

    Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetici Yardımcısı Şuayip Üner, İzmir'deki depremin ardından hizmete giren geçici konaklama merkezinde şu anda 207 konteyner bulunduğunu, bunlardan 176'sında 482 kişinin yaşam sürdüğünü söyledi.
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkezde konaklayanlardan konut hakkı sahibi olan 10 aile dışındakilere tebligat gönderilerek konteynerleri boşaltmalarının istendiğini anlatan Üner, "Deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızı konteyner kente alacağız. Bu konuda tebligat gönderilen vatandaşlarımız da bize kolaylık sağlayıp konteynerleri deprem bölgesinden gelecek kardeşlerine bırakacaklardır" dedi.
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor

    Üner, deprem bölgesinden gelen afetzedelerin kendilerini ev ortamında hissetmeleri için çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne işaret ederek, İzmir halkının da misafirperverliklerini en iyi şekilde göstereceğine inandığını dile getirdi.
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor

    Bölgeye gönderilen konteynerlerin yerine 200 yeni konteyner geleceğini vurgulayan Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetici Yardımcısı Şuayip Üner, "Yaklaşık 1600 depremzedeyi burada ağırlamayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.
  • İzmir'deki konteyner kent depremzedelere hazırlanıyor

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