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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, iki yıl önce meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda kamu binası ve ev hasar gördü. Hasar gören kamu binaları arasında Samsat Ortaokulu'da bulunuyordu. Tekrar onarılıp eğitim ve öğretime başlanılan okul için, İzmir'de 'Bir kitapta sen uzat' kampanyası başlatıldı.

İzmir Adıyamanlılar Derneği öncülüğünde başlatılan kampanyaya, yüzlerce İzmirli kitap bağışında bulundu. 6 ay gibi kısa sürede toplanan binlerce kitap, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bulunan okula gönderildi.

Dernek Başkanı Aykut Dikencik, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Derneğimizin öncülüğünde başlatılan kampanyaya, İzmirliler ve tüm hemşehrilerimiz yoğun katılım gösterdi. Kısa sürede topladığımız kitapları, depremde hasar gören Samsat Ortaokulu'ndaki öğrencilerimize gönderdik. Kampanyaya destek veren tüm İzmirliler ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.