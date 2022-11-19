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Haberler Gündem İZMİR DEPREM TABLOSU 19 Kasım: Muğla Manisa ve İzmir depremle sallandı! Son dakika depremler AFAD ve Kandilli
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Muğla, Manisa ve İzmir'de deprem! Kandilli son depremler listesi

Muğla, Manisa ve İzmir'de dün ve bugün meydana gelen depremler sonrası sosyal medyada "İzmir Deprem" başlığı en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İZMİR DEPREM TABLOSU 19 Kasım: Muğla Manisa ve İzmir depremle sallandı! Son dakika depremler AFAD ve Kandilli

Son dakika deprem haberleri dün ve bugün Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Son olarak AFAD verilerine göre bugün saat 08.17'de merkez üssü İzmir Gaziemir olan 3.1. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan geçtiğimiz gün de İzmir Buca merkezli 3.4 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı.

İzmir'in yansıra Muğla'da dün 4.1. büyüklüğünde ve Manisa Soma'da ise 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan peş peşe depremler sonrası ise sosyal medyada "İzmir Deprem" başlığı günün en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte AFAD ve Kandilli son depremler 19 Kasım listesi...

AFAD SON DEPREMLER HARİTASI:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.11.19 08:17:16  38.3525   27.1737       13.1      -.-  3.3  3.1   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.19 06:57:36  39.8453   27.9412       12.5      -.-  1.8  -.-   YAYLABAYIR-(BALIKESIR)                            İlksel
2022.11.19 04:11:08  37.9142   27.2237        6.8      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.11.19 03:58:17  40.9493   39.8583       10.8      -.-  1.6  -.-   YOMRA (TRABZON)                                   İlksel
2022.11.19 02:52:51  40.1205   33.3868        5.2      -.-  2.2  -.-   KALECIK (ANKARA)                                  İlksel
2022.11.19 01:58:42  37.0145   28.3880       19.4      -.-  1.2  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.11.19 01:28:59  39.0625   29.6522       12.8      -.-  1.4  -.-   YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA)                         İlksel
2022.11.18 23:32:32  37.1207   28.2238       11.8      -.-  1.9  -.-   YENIBAGYAKA-(MUGLA)                               İlksel
2022.11.18 23:26:42  38.3445   27.2040        7.4      -.-  1.7  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.18 23:03:06  37.1132   28.2252        4.3      -.-  1.3  -.-   YENIBAGYAKA-(MUGLA)                               İlksel
2022.11.18 22:40:54  38.3293   27.2353        2.1      -.-  1.3  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel
2022.11.18 22:31:13  38.7277   43.5092       19.4      -.-  1.9  -.-   AKCAOREN-(VAN)                                    İlksel
2022.11.18 21:33:06  37.7287   29.7525        5.0      -.-  2.1  -.-   AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2022.11.18 21:30:43  38.7405   42.5172        5.0      -.-  2.3  -.-   AHLAT (BITLIS)                                    İlksel
2022.11.18 21:14:28  36.3535   27.9312        5.0      -.-  1.8  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.11.18 21:13:57  37.8375   27.1478       12.7      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.11.18 20:53:22  37.0263   28.4582        5.0      -.-  1.4  -.-   KIZILYAKA-ULA (MUGLA)                             İlksel
2022.11.18 20:14:32  34.5737   26.6660        3.9      -.-  3.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2022.11.18 19:43:26  40.3497   42.1985       14.1      -.-  1.3  -.-   PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS)                       İlksel
2022.11.18 18:13:44  37.0750   28.3962        4.5      -.-  1.7  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.11.18 18:07:59  39.5922   39.8998        7.1      -.-  1.8  -.-   DEREBUK-UZUMLU (ERZINCAN)                         İlksel
2022.11.18 17:16:28  41.2958   28.2878        0.0      -.-  0.8  -.-   GUMUSPINAR-CATALCA (ISTANBUL)                     İlksel
2022.11.18 17:13:02  37.0475   28.4428        8.6      -.-  1.9  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.11.18 17:11:14  36.5022   35.6667       16.0      -.-  2.5  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2022.11.18 17:10:44  37.0282   28.4290       15.7      -.-  1.4  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.11.18 17:09:57  37.0222   28.4212        7.2      -.-  2.1  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.11.18 16:49:59  37.1310   28.5025        3.9      -.-  2.1  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.11.18 16:27:18  37.2507   35.8627       25.1      -.-  1.3  -.-   AKDAM-CEYHAN (ADANA)                              İlksel
2022.11.18 16:08:18  37.0357   28.4115        8.3      -.-  2.3  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.11.18 16:03:01  36.2003   33.5192        0.0      -.-  0.9  -.-   KOCASLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2022.11.18 15:49:13  38.7322   42.5870        5.3      -.-  2.1  -.-   ULUDERE-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.18 15:28:06  38.7667   42.2410        5.0      -.-  2.5  -.-   GUZELSU-AHLAT (BITLIS)                            İlksel
2022.11.18 13:47:04  38.7168   43.0782        1.3      -.-  1.6  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2022.11.18 12:56:32  36.1635   33.5658        0.0      -.-  1.0  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2022.11.18 12:43:02  39.1007   27.6580        0.0      -.-  1.9  -.-   KIRKAGAC (MANISA)                                 İlksel
2022.11.18 12:24:36  39.2600   27.7388        5.9      -.-  2.6  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2022.11.18 12:15:40  39.3748   31.5820        0.0      -.-  1.5  -.-   ISTIKLALBAGI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)               İlksel
2022.11.18 11:53:40  37.3470   37.2178        5.0      -.-  1.3  -.-   BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2022.11.18 11:46:19  38.8392   26.4483       13.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.11.18 11:16:44  36.0995   29.7183        1.5      -.-  1.7  -.-   BAYINDIR-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2022.11.18 11:14:03  36.2160   29.6722       15.4      -.-  1.6  -.-   AGULLU-KAS (ANTALYA)                              İlksel
2022.11.18 10:18:54  36.4278   27.0680        2.7      -.-  2.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.11.18 10:06:46  37.0402   28.3698        8.1      -.-  1.8  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.11.18 09:50:21  37.0517   28.4255       11.4      -.-  1.7  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.11.18 09:39:25  39.9212   37.6143        1.0      -.-  2.3  -.-   YAPAK-ZARA (SIVAS)                                İlksel
2022.11.18 09:34:48  36.5588   28.3355       39.4      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.11.18 08:50:40  37.1702   28.4375        7.2      -.-  1.9  -.-   ORTAKOY-(MUGLA)                                   İlksel
2022.11.18 07:26:34  37.0823   28.4508        8.0      -.-  4.1  4.1   YESILOVA-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.11.18 07:00:48  38.3255   27.1522       12.2      -.-  1.8  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2022.11.18 05:39:33  36.4800   30.2013       11.4      -.-  2.0  -.-   AKCAALAN-FINIKE (ANTALYA)                         İlksel
2022.11.18 05:17:30  37.0175   28.4372        4.1      -.-  1.4  -.-   YESILCAM-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.11.18 05:05:01  36.9052   28.9902        6.9      -.-  1.7  -.-   BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)                            İlksel
2022.11.18 04:09:36  38.3570   27.1753        4.3      -.-  3.3  3.4   BUCA (IZMIR)                                      İlksel
2022.11.18 03:44:08  37.5910   26.8260        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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