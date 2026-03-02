Canlı
        İzmir'e yeni cazibe merkezi: Tarih damgalı sevgi yolu | Son dakika haberleri

        İzmir'e yeni cazibe merkezi: Tarih damgalı" sevgi yolu"nda çalışmalar başladı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Sevgi Yolu'nu yeniliyor. Smyrna Höyüğü'nden ilham alan proje ile 335 metrelik aks, hem kültürel vitrin hem de ticari cazibe merkezi haline getirilecek. Proje kapsamında aynı zamanda sokak aydınlatma sistemi de enerji verimliliği yüksek, homojen ışık dağılımı sağlayan ve yaya güvenliğini artıran armatürlerle yenilenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 11:51
        İzmir'e yeni cazibe merkezi: Tarih damgalı sevgi yolu
        İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Sevgi Yolu'nu baştan aşağı yeniliyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay öncülüğünde başlatılan Güzel İzmir Hareketi tarafından Bayraklı Sevgi Yolu tasarım projesi hazırlandı.

        Bayraklı'daki Smyrna Höyüğü'nden (eski Smyrna) referans alınarak oluşturulan tasarımların yer alacağı ve kentin simge noktalarından biri haline gelmesi hedeflenen yolun sahada uygulama süreçleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile ilgili diğer daire başkanlıkları tarafından sürdürülüyor.

        Açıklamaya göre, Bayraklı Sevgi Yolu Sokak Düzenlemesi Projesi alanı Bayraklı'da 335 metre uzunluğunda, yaya öncelikli bir ticaret aksı olarak hizmet veriyor. Doğu tarafında Ord. Prof. Ekrem Akurgal Caddesi ile kesişen sokağın batı ucunda Zeki Yavaş Sokak bulunuyor. Yolun doğu girişi Smyrna Bayraklı Höyüğü girişine 240 metre uzaklıkta yer alıyor.

        Smyrna Höyüğü ise, İzmir'in tarihsel çekirdeğini oluşturan en eski yerleşim alanları arasında. Projenin; Bayraklı Sevgi Yolu çevresinde yer alan modern kentsel dokunun, binlerce yıllık bir yerleşim sürekliliği üzerine kurulu olduğunu ortaya koyacağı belirtiliyor. Sevgi Yolu yeni haliyle İzmir için kültürel, tarihi, turistik ve ticari bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, aks üzerindeki belirli odak noktalarında uygulanan podima (yürüme yolu) zemin kaplamalarında, Antik Smyrna Höyüğü kazılarında ortaya çıkarılan arkeolojik buluntulardaki bezeme ve motif repertuvarından referans alındı.

        Bu zemin dokusu, modern malzeme kullanımıyla yeniden yorumlandı. Podima yüzeylerdeki desen geçişleri, Smyrna’nın farklı dönemlerine ait kültürel katmanları sembolik biçimde yansıtacak. Ayrıca doğal taş zemin kaplaması üzerine, tarihsel referans noktalarına yönlendirme sağlayan mesafe bildirimli yer işaretleri entegre edildi.

        Proje kapsamında aynı zamanda sokak aydınlatma sisteminin de enerji verimliliği yüksek, homojen ışık dağılımı sağlayan ve yaya güvenliğini artıran armatürlerle yenilenmesi öngörülüyor.

