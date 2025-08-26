İzmir'de olay, dün saat 01.30 sıralarında, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay dışarı taştı. Sokakta devam eden kavgada işletme sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ardı ardına ateş açtı.

BİRÇOK YERİNDEN YARALANDI

Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç müşteri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.