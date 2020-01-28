İHA

İddiaya göre K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük, yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü'nün, 10 gün önce Çin'in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi. K.Ü ve eşi iki gündür gözlem altında tutuluyordu.

Sonuçların çıkmasının ardından açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, "Müdürlüğümüze bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde koronavirüs şüphesiyle takip edilen hastamızın tahlilleri sonuçlanmıştır. Referans Laboratuvarı sonuçlarına göre hastamızda koronavirüsü tespit edilmemiştir" dedi.