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        Haberler Yaşam İzmir İlçeleri: İzmir İlçeler Haritası İle Kaç Tane İlçesi Var Ve Nüfusu Kaç?

        İzmir ilçeleri: İzmir ilçeler haritası ile kaç tane ilçesi var ve nüfusu kaç?

        Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir, ülkemizin nüfus bakımından en kabalık üçüncü şehridir. Ege'nin incisi olarak da adlandırılan İzmir, kendine has kültürel özellikleriyle adından söz ettirmeyi başaran bir ilimizdir. İzmir ilçeler haritası ile kaç tane ilçesi var ve nüfusu kaç? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:32
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        İzmir ilçeleri
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        İzmir ilimiz yalnızca sanayi ya da turizm alanında değil, ayrıca köklü tarihiyle de ön plana çıkan bir ilimizdir. Helenistik dönem ve Roma İmparatorluğu’nun kalıntılarını günümüze ulaştırmaya başaran şehir için açık hava müzesi tanımını kullanabiliriz. Modern bir şehrin izleriyle hayatı kucaklayan İzmir şehri, Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunmaktadır. Denize kıyısı olan şehir İzmir Körfezi üzerinde kuruludur. Farklı kültürlere kucak açan bu şehrin batısında Ege Denizi ve adaları yer almaktadır. Şehrin ilk yerleşim yeri İzmir Höyüğü olup isminin nereden geldiği noktasında bir takım efsaneler dolaşmaktadır. İzmir’in toplam 30 ilçesi bulunmaktadır. Bu 30 ilçeden 11’i merkezi ilçedir. Kimi ilçeleri deniz kenarında kimi ilçeleri ise denize çok uzak konumlarda yer almaktadır. İşte, İzmir’in ilçeleri:

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        Merkez İlçeler:

        • Balçova
        • Bayraklı
        • Bornova
        • Buca
        • Çiğli
        • Gaziemir
        • Güzelbahçe
        • Karabağlar
        • Karşıyaka
        • Konak
        • Narlıdere

        Diğer İlçeler:

        • Aliağa
        • Bayındır
        • Bergama
        • Beydağ
        • Çeşme
        • Dikili
        • Foça
        • Karaburun
        • Kemalpaşa
        • Kınık
        • Kiraz
        • Menderes
        • Menemen
        • Ödemiş
        • Seferihisar
        • Selçuk
        • Tire
        • Torbalı
        • Urla

        İzmir'in İlçeleri

        Yüzyıllara yayılan zamanda farklı medeniyetlerin beşiği olan İzmir, turizm yönünden de ülkemiz açısından önemli illerin başında gelmektedir. Ege Denizi’ne kıyısı olan İzmir’in doğa harikası oluşumuna şahitlik etmek isteyen gezginler ve turistler azımsanmayacak ölçüde fazladır. Efes, Milet ve Samos gibi bölgeler filozofların yerleşim gösterdiği bölgelerin başında yer almaktadır. Şehrin tarih boyunca elde ettiği kültürel birikim oldukça fazladır. Bu da dünyanın pek çok noktasından ziyaretçi ağırlanmasına olanak tanımaktadır. İzmir’in 30 ilçesi bulunmasına karşılık nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ili Buca, en az olduğu iller ise Karaburun ve Beydağ ilçeleridir. Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere, İzmir’in merkez ilçelerini; Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla diğer ilçelerini oluşturmaktadır.

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        İzmir Merkez İlçeleri

        Ege’nin incisi İzmir’in toplam 30 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden kimi nüfus bakımından daha fazlayken kimi ilçenin ise nüfus yoğunluğu daha azdır. Genel olarak nüfus Buca, Bornova ve Karabağlar’da toplanmıştır. Bu ilçeler en kalabalık ilçeler olarak geçmektedir. Beydağ, Karaburun ve Kınık ilçeleri ise nüfus yoğunluğunun daha az olduğu ilçelerdir. İzmir’in toplam ilçe sayısına oranla 11 tane merkez ilçesi bulunmaktadır. İzmir’in merkez ilçeleri şunlardır:

        • Balçova
        • Bayraklı
        • Bornova
        • Buca
        • Çiğli
        • Gaziemir
        • Güzelbahçe
        • Karabağlar
        • Karşıyaka
        • Konak
        • Narlıdere

        İzmir İlçeler Haritası

        İzmir’in ilçe konumları hakkında detaylı bilgiye görsel destekler aracılığıyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Görsel hafızımızda yer edecek olan bir harita yardımıyla ilçelerin konumlarını ve kıyı şeridine olan uzaklarını görebiliriz. İzmir merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerinde şu şekildedir:

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        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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